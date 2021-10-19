В Кривом Роге сын 4 года ищет могилу отца, которого похоронили как неизвестного

В Кривом Роге сын 4 года ищет могилу отца, которого похоронили как неизвестного

Сын пропавшего мужчины 4 года обивает пороги, чтобы выяснить, где похоронили его отца.

В Кривом Роге мужчину похоронили как неопознанного. Его родные уже несколько лет не могут добиться информации о точном месте захоронения головы семьи.

Также читайте Вернулась с того света: на Волыни женщина через 4 месяца после собственных похорон пришла домой

Об этом рассказывает "Весь Кривой Рог".

В 2018 году в Кривом Роге в середине июля 2018 года ушел из дома и не вернулся 65-летний житель города Виктор Сероштан. Родные мужчины сразу обратились в полицию, а правоохранители объявили его в розыск.

Через два месяца после исчезновения пенсионера, тело неизвестного, который подходил под описание, обнаружили в реке Ингулец. Оно было в ужасном состоянии.

По информации полиции, найденное тело никто не узнал, и его похоронили как неопознанное сразу после экспертизы.

Позже родственники благодаря сравнительной молекулярно-генетической экспертизе установили, что найденный труп мужчины в реке принадлежал Виктору Сироштану.

На запросы сына мужчины в полиции не смогли точно ответить, где был похоронен его отец. Согласно одному ответу пенсионер похоронен на Центральном кладбище Кривого Рога, а сдругому — на Западном.

"В полном объеме предоставлены консультации всем гражданам, обращавшимся для возможного опознания трупа. По состоянию на 26 сентября 2018 года труп неизвестного мужчины опознан не был, поэтому после получения разрешения прокурора был похоронен КП "Ритуал Сервис Плюс" на Западном кладбище Кривого Рога", — говорится в ответе полиции на запрос родных.

Родные мужчины уже 4 года ищут его могилу, но пока безрезультатно.

Напомним, что из-за бездействия врачей умер их коллега, а для заметания следов — вырезали его органы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку