В Кривом Роге тринадцать спасателей освобождали из подземелья корову

Животное упало в яму и не смогло самостоятельно выбраться.

В Кривом Роге спасатели освобождали корову. Животное упало в 3-метровую яму, а владелец не смог ее достать самостоятельно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Корову спасали из подземелья в Кривом Роге Днепропетровской области. Животное упало в яму в три метра глубиной. Сама корова вылезти не могла. Ее растерянный владелец вызвал спасателей.

Животное, весом 400 килограммов, пришлось вытаскивать из ямы вручную. Тринадцать спасателей сначала лопатами сделали подкоп, а затем обвязали корову веревками, прикрепили лебедку и все вместе тащили на поверхность.

Изрядно радовался 76-летний владелец коровы, ведь спасти кормилицу самостоятельно у него совсем не было сил.

Новости Украины: в Кривом Роге из подземелья спасали корову

Напомним, что в Житомирской области спасателям пришлось доставать корову из глубокой пропасти. Животное пробыла в ловушке более суток. Она провалилась в яму прямо на поле.

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