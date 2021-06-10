В Кривом Роге тринадцать спасателей освобождали из подземелья корову

Животное упало в яму и не смогло самостоятельно выбраться.
В Кривом Роге спасатели освобождали корову. Животное упало в 3-метровую яму, а владелец не смог ее достать самостоятельно.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Корову спасали из подземелья в Кривом Роге Днепропетровской области. Животное упало в яму в три метра глубиной. Сама корова вылезти не могла. Ее растерянный владелец вызвал спасателей.
Животное, весом 400 килограммов, пришлось вытаскивать из ямы вручную. Тринадцать спасателей сначала лопатами сделали подкоп, а затем обвязали корову веревками, прикрепили лебедку и все вместе тащили на поверхность.
Изрядно радовался 76-летний владелец коровы, ведь спасти кормилицу самостоятельно у него совсем не было сил.
Напомним, что в Житомирской области спасателям пришлось доставать корову из глубокой пропасти. Животное пробыла в ловушке более суток. Она провалилась в яму прямо на поле.