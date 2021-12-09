В Кривом Роге трое пассажиров избили мужчину и разбили трамвай

Молодых людей разыскала полиция.

В Кривом Роге во время поездки в трамвае произошла ссора между пассажирами, которая переросла в драку и закончилась битьем трамвая.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

Инцидент произошел в Металлургическом районе Кривого Рога в вагоне трамвая. Трое пассажиров поконфликтовали в вагоне с 57-летним мужчиной.

Пассажира молодые люди избили, а потом еще и разбили лобовое стекло трамвая и вырвали зеркало. После чего ребята скрылись.

Очевидцы сообщили о происшествии полиции.

"В тот же день работники полиции за считанные часы установили хулиганов. Ими оказались трое совершеннолетних горожан. Последние были доставлены в отделение полиции. По факту хулиганских действий правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины" (хулиган), – отметили в полиции.

Также за изуродованное коммунальное имущество молодым людям придется заплатить. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и сумма нанесенного ущерба.

За совершенное криворожанам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Напомним, что в Киеве владелец легковушки разозлил пассажиров трамвая, а все из-за того, что припарковался слишком близко к трамвайному пути.

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