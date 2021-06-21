В Кривом Роге учитель на выпускном изнасиловал школьницу, в полиции порекомендовали "сыграть свадьбу", — журналистка

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области во время выпускного учитель изнасиловал девушку. При этом сообщають, что в полиции жертве предложили "сыграть свадьбу" с обидчиком.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Алена Вишницкая.

По ее словам, нападение на школьницу произошло 18 июня во время выпускного. Ей об этом сообщил брат пострадавшей. Сначала девушка не обращалась в полицию, однако впоследствии таки написала заявление. Журналистка утверждает, что местные полицейские якобы предложили девушке жениться с насильником.

"Она подала заявление и прошла ряд процедур для фиксации преступления. Она сильная, и сильной быть немножко легче, когда рядом поддержка", — написала Алена Вишницкая.

В Нацполиции Днепропетровской области в комментарии ТСН.ua информацию об изнасиловании школьницы подтвердили. Деталей там пока не сообщают.

"Открыто уголовное производство, проводим расследование", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, под Хмельницким мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девушку.

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