В Кривом Роге учитель на выпускном изнасиловал школьницу, в полиции порекомендовали "сыграть свадьбу", — журналистка

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
В г. Кривой Рог Днепропетровской области во время выпускного учитель изнасиловал девушку. При этом сообщають, что в полиции жертве предложили "сыграть свадьбу" с обидчиком.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Алена Вишницкая.
По ее словам, нападение на школьницу произошло 18 июня во время выпускного. Ей об этом сообщил брат пострадавшей. Сначала девушка не обращалась в полицию, однако впоследствии таки написала заявление. Журналистка утверждает, что местные полицейские якобы предложили девушке жениться с насильником.
"Она подала заявление и прошла ряд процедур для фиксации преступления. Она сильная, и сильной быть немножко легче, когда рядом поддержка", — написала Алена Вишницкая.
В Нацполиции Днепропетровской области в комментарии ТСН.ua информацию об изнасиловании школьницы подтвердили. Деталей там пока не сообщают.
"Открыто уголовное производство, проводим расследование", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
Напомним, под Хмельницким мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девушку.