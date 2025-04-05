В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате циничной атаки россиян

Атака на Кривой Рог / © МВС Украины в Telegram

Реклама

По состоянию на 00:00 5 апреля 2025 года в результате ракетной атаки на Кривой Рог увеличилось количество погибших: речь идет уже о 18 человек.

Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Среди погибших — 9 детей.

Реклама

Пострадавших — 56.

Относительно "шахедной" атаки: в городе занимаются ликвидацией последствий. Подробная информация будет позже.

Ранее сообщалось, что в городе вспыхнули пожары в четырех местах попадания вражеских дронов.

Также омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.