ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате циничной атаки россиян

Враг продолжает цинично атаковать мирное население Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Кривой Рог

Атака на Кривой Рог / © МВС Украины в Telegram

По состоянию на 00:00 5 апреля 2025 года в результате ракетной атаки на Кривой Рог увеличилось количество погибших: речь идет уже о 18 человек.

Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Среди погибших — 9 детей.

Пострадавших — 56.

Относительно "шахедной" атаки: в городе занимаются ликвидацией последствий. Подробная информация будет позже.

Ранее сообщалось, что в городе вспыхнули пожары в четырех местах попадания вражеских дронов.

Также омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

Дата публикации
Количество просмотров
274
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie