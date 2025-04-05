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- Украина
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В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате циничной атаки россиян
Враг продолжает цинично атаковать мирное население Украины.
По состоянию на 00:00 5 апреля 2025 года в результате ракетной атаки на Кривой Рог увеличилось количество погибших: речь идет уже о 18 человек.
Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Среди погибших — 9 детей.
Пострадавших — 56.
Относительно "шахедной" атаки: в городе занимаются ликвидацией последствий. Подробная информация будет позже.
Ранее сообщалось, что в городе вспыхнули пожары в четырех местах попадания вражеских дронов.
Также омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.