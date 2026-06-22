В Кривом Роге уже вторые сутки горит мусороперерабатывающий полигон: Вилкул записал обращение

Александр Вилкул на мусороперерабатывающем полигоне

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В Кривом Роге спасатели и коммунальщики круглосуточно ликвидируют тление на мусороперерабатывающем полигоне после возникшего там пожара. Открытый огонь уже потушили.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«О ликвидации локальной вспышки на мусороперерабатывающем полигоне в Саксаганском районе. Пожар был сразу потушен, идет отсыпка мест тления», — написал он в Сети.

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Возгорание на полигоне возникло в ночь на 21 июня. Открытое пламя удалось оперативно ликвидировать, однако из-за специфики самого объекта на территории продолжается интенсивное тление, которое невозможно устранить мгновенно.

Для ликвидации очагов тления проводят отсыпку грунтом и глиной, чтобы ограничить доступ кислорода. Накануне на полигон завезли 3000 куб. м глины, а сегодня планируют дополнительно отсыпать еще более 5000 куб.

К работам привлечены 11 большегрузных автомобилей, три погрузчика и несколько бульдозеров. Ликвидация продолжается непрерывно и будет продолжаться до полного устранения тления.

Что касается сроков завершения работ, специалисты отмечают, что из-за сложности объекта и значительной площади тления по самому оптимистическому прогнозу на это могут потребоваться еще по меньшей мере сутки, однако процесс может затянуться. Все службы продолжают работать.

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Сейчас специалисты устанавливают причины пожара: среди возможных версий рассматривают падение обломков сбитого «Шахеда», неосторожно брошенный окурок, возгорание через стекло под солнечными лучами или человеческий фактор — из-за бездомных.

Дата публикации 12:24, 22.06.26 Количество просмотров 7 Вилкул записал обращение по пожару в Кривом Роге на мусороперерабатывающем полигоне

К слову, накануне на левом берегу Киева был ликвидирован масштабный пожар в ресторане на Троещине. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь в 300 кв. м. К тушению привлекали 27 спасателей и шесть единиц техники, жертв и пострадавших нет.

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