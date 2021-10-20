В Кривом Роге в день смерти брата мэра при загадочных обстоятельствах исчез его друг, телефон нашли в фуре

В Кривом Роге в день смерти брата мэра при загадочных обстоятельствах исчез его друг, телефон нашли в фуре

По информации источников, полиция запеленговала в другом городе.

В Днепропетровской области полиция объявила о розыске Вячеслава Малютяка. Мужчина ушел из дома 18.10.2021 года и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

"Приметы: на вид 50 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью, особых примет не имеет. Был одет: рубашка бордового цвета, спортивная кофта темно-синего цвета, черная куртка и джинсы", — говорится в сообщении .

В свою очередь издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники сообщает, что пропавший Малютяк хорошо знал погибшего брата мэра Кривого Рога — Андрея Павлова.

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"После убийства Андрея Павлова пропал также и наш друг семьи Вячеслав Малютяк в Кривом Роге, который близко общался с Павловым. Была мысль, что он испугался и решил скрыться, но он не мог бросить семью. Полиция запеленговала телефон в другом городе ", — сообщили источники.

Между тем, блогер Алексей Таймуразин накануне рассказал, что Малютяк исчез при загадочных обстоятельствах.

"Мужчина вышел из дома и исчез. Его телефон нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг, — с него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяка в истерике", — написал он на странице в Facebook.

Блогер также уточнил, что Малютяк — директор предприятия "Севертранс".

Напомним:

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был с близкого расстояния.

По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любом монтаже и наложении эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

А уже 18 октября брата погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова Андрея нашли мертвым в собственной квартире. Полиция Днепропетровской области опубликовала официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти 44-летнего мужчины. Смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Скандальная смерть мэра Кривого Рога Константин Павлова — "Секретные материалы"

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