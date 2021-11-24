В Кривом Роге в лесополосе нашли останки женщины: на месте обнаружили фрагменты футболки с липучками для шевронов

Рядом с останками нашли фрагменты одежды — зеленую футболку, похожую на военную.
В Кривом Роге в кустах нашли человеческий череп. Остатки человека увидел резавший древесину подросток.
Факт находки ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.
"Череп направили на экспертизу для установления давности и обстоятельств смерти", — прокомментировала спикер полиции Оксана Лесонен.
Местные СМИ сообщают, что череп был найден в Долгинцевском районе Кривого Рога на улице Домностроителей. Рядом с останками нашли фрагменты одежды – зеленую футболку, похожую на военную, с липучками для шевронов. Отмечается, что на фрагментах одежды есть следы бурого цвета, вероятно, крови.
Кому принадлежат останки, будут выяснять правоохранители.
Напомним, что Сумщине 34-летний мужчина, собирая грибы в лесополосе, вблизи села Зарудье Роменского района обнаружил череп человека.
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