В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина взобрался на крутившуюся елку и не мог слезть: видео

В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина взобрался на крутившуюся елку и не мог слезть: видео

Очевидцы вызвали "герою" спасателей.

В Кривом Роге мужчина в новогоднюю ночь взобрался на крутившуюся елку и не мог самостоятельно слезть.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как отмечают местные жители, инцидент произошел в Ингулецком районе Кривого Рога. Мужчина по неизвестным причинам взобрался на елку и застрял там. Ему даже вызвали спасателей, однако впоследствии мужчине все же удалось самостоятельно спуститься с новогодней елки.

В комментариях к видео очевидцы отмечают, что мужчина, спускаясь, повредил освещение новогодней красавицы.

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