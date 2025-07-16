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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Кривом Роге в результате атаки РФ произошел пожар и есть перебои со светом

Власти призывают находиться жителей в безопасных местах: атака на Кривой Рог продолжается

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

Новость была дополнена дополнительными материалами

Российские кафиры атаковали в ночь на 16 июля 2025 года Кривой Рог.

Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

  • Город под массированной шахидной атакой. Уже более 10 приходов и более 10 шахедов еще в воздухе.

  • Пожар.

  • Берегите себя и своих близких.

Также в Кривом Роге есть перебои со светом.

Об этом информирует Общественное .

Обновлено по состоянию на 00:42 16 июля 2025:

  • Уже около 20 "приходов". Еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете в город.

  • Масштабные отключения света.

  • Система водоснабжения переходит на генераторы.

  • Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах.

Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город .

Россияне атаковали Харьков "Шахедами".

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