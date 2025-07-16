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- Украина
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В Кривом Роге в результате атаки РФ произошел пожар и есть перебои со светом
Власти призывают находиться жителей в безопасных местах: атака на Кривой Рог продолжается
Российские кафиры атаковали в ночь на 16 июля 2025 года Кривой Рог.
Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Город под массированной шахидной атакой. Уже более 10 приходов и более 10 шахедов еще в воздухе.
Пожар.
Берегите себя и своих близких.
Также в Кривом Роге есть перебои со светом.
Об этом информирует Общественное .
Обновлено по состоянию на 00:42 16 июля 2025:
Уже около 20 "приходов". Еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете в город.
Масштабные отключения света.
Система водоснабжения переходит на генераторы.
Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах.
Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город .
Россияне атаковали Харьков "Шахедами".