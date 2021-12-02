В Кривом Роге в результате обвала на шахте погиб работник частного предприятия

Обрушение на шахте произошло на глубине 1135 метров.
В Днепропетровской области на территории ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай с проходчиком ЧП "СВИТЕК".
О трагическом случае сообщает Государственная служба по вопросам труда.
В ведомстве отмечают, что при выполнении подрядных работ на глубине 1135 метров на шахте произошел обвал горной породы, смертельно травмировавший работника. В настоящее время ГУ Гоструда в Днепропетровской области планирует создать комиссию и провести расследование несчастного случая.
Следует отметить, топ-менеджера металлургического предприятия ArcelorMittal СБУ подозревают в миллиардном ущербе. В то же время в компании это отрицают.
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