В Кривом Роге в супермаркете после реконструкции на покупателей обвалился потолок: администрация заведения прокомментировала событие

В Кривом Роге в супермаркете после реконструкции на покупателей обвалился потолок: администрация заведения прокомментировала событие

В сети супермаркетов проверили все подобные конструкции и уверяют — опасности для посетителей они не представляют.

В Кривом Роге в одном из супермаркетов на жилмассиве Ингулец упал потолок. В результате травмировался мужчина, который находился у прилавка с мясными изделиями.

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Чрезвычайное происшествие прокомментировал предстаник сети супермаркетов "Варус" Александр Шуть, передает "Днепр вечерний".

"Действительно, подвесная конструкция в этом супермаркете упала. Она была установлена ​​в январе 2021 года после реконструкции. Это — современный магазин с обновленным дизайном, частью которого является эта подвесная конструкция. Подрядчик устанавливал ее на потолке с соблюдением всех действующих строительных требований и норм безопасности. Пострадавшему оказана необходимая помощь, администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает и он на следующий день вышел на работу ", — рассказал Александр Шуть.

Он добавил, что во всех магазинах сети проведена проверка всех подобных конструкций совместно с подрядчиком. Также компания инициировала взыскания материального ущерба с подрядчика, который выполнял работы по установке подвесного потолка.

"Причины, по которым не была проведена надлежащая проверка надежности конструкции подрядчиком и техническим отделом, выясняются. По результатам проверки можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников", — резюмировал Шуть.

Напомним, что в Кривом Роге на жилмассиве Ингулец в одном из супермаркетов упал потолок. В результате пострадал мужчина, который находился рядом.

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