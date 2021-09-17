В Кривом Роге в в многоэтажке прогремел взрыв: на балконе оказались заблокированными четверо детей

Предварительно, взорвалось утром 17 сентября.

В Кривом Роге, сегодня, 17 сентября, в одной из девятиэтажек прогремел взрыв. На место выехали спасатели, "скорая" и газовая служба. По информации местных СМИ, на балконе седьмого этажа оказались заблокированными дети.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Сообщение на линию "101" поступило утром, около 10 часов, от местной женщины. Она заявила, что в доме, в котором живет, что-то взорвалось. По ее словам, на земле якобы валяется оконная рама. А на одном из балконов, по предварительной информации, кричат четверо детей. Якобы они заблокированы там.

Спасатели уже выехали на вызов, а также скорая помощь и газовая служба.

Напомним, три человека пострадали от взрыва в Житомире. Там на частном предприятии разорвало 200-литровую бочку с легковоспламеняющимся веществом.

А 15 сентября в Карпатах погибли два человека в возрасте 29 и 36 лет, еще четверо женщин получили ранения. Трагедия произошла, когда группа туристов грелась у костра. На том месте, где отдыхающие развели костер, раздался взрыв. По словам полиции, взрыв мог вызвать снаряд времен прошлых мировых войн.

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