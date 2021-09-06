В Кривом Роге в забитой маршрутке поскандалили пассажиры: соцсети возмущаются

Местных жителей призывают быть более отзывчивыми друг к другу.

В Кривом Роге между местными жителями в забитой маршрутке произошел скандал.

Об этом пользователи написали в социальных сетях.

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По словам автора публикации, инцидент произошел в городской маршрутке, в которую зашла женщина с ребенком. Один из пассажиров уступил маме местом, в то время как над ней стояли другие люди.

"Ребенок капризничал и просился на ручки. Рядом стояла женщина лет 40. На плече у нее висел серый войлочный обшарпанный рюкзак. При движении он постоянно толкал ребенка, однако женщина это игнорировала. Когда попросила его убрать, ответ шокировал: " Я здесь раньше стояла", — сетует местная жительница.

Женщина также добавила, что криворожанам нужно больше помогать друг другу и не игнорировать просьбы людей.

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