В Кривом Роге вблизи пункта приема металлолома произошла стрельба из-за женщины

Во время ссоры один из фигурантов стал стрелять из оружия.
В Кривом Роге на одном из пунктов приема металлолома произошла стрельба. В результате конфликта пострадала женщина.
Об этом сообщает "Первый городской".
Инцидент произошел вчера, 7 декабря, в микрорайоне Сухая Балка на пункте приема металлолома, который располагается недалеко от школы №71.
Выстрелы услышал прохожий, а затем увидел окровавленного мужчину с автоматом в руках, стоявшего у ворот "металлоприемки". Он сказал прохожему, что якобы застрелил человека.
Очевидец вызвал полицию и скорую.
Как выяснилось, трупов не было – все живы-здоровы, однако пьяные и травмированые.
Оказалось в пункте приема металлолома отдыхала компания: двое мужчин и женщина. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, во время которой один из ее участников достал автомат и начал изготавливать из него, правда, в воздух.
Правоохранители изъяли на месте происшествия гильзы и патроны, автомат Калашникова и сумку с патронами.
Все направили на экспертизу.
Установлено, что во время стрельбы никто не пострадал, но во время потасовки досталось женщине — у нее разбита голова. От госпитализации после получения первой медицинской помощи она отказалась.
По предварительной версии именно женщина стала причиной конфликта.
Напомним, что в Кривом Роге в автомобиле обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Еще одного мужчину с порезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу.
Читайте также:
- Пожелания хорошего дня и настроения в прозе, в стихах, смс и христианские: открытки на каждый день
- Отвели в сторону и отобрали телефон: в Сумах молодые люди с пистолетом напали на подростка
- "Приятный вечер" закончился потерей памяти и всех сбережений: в Польше украинец потратил в ночном клубе почти миллион гривен