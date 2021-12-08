В Кривом Роге вблизи пункта приема металлолома произошла стрельба из-за женщины

Во время ссоры один из фигурантов стал стрелять из оружия.

В Кривом Роге на одном из пунктов приема металлолома произошла стрельба. В результате конфликта пострадала женщина.

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Об этом сообщает "Первый городской".

Инцидент произошел вчера, 7 декабря, в микрорайоне Сухая Балка на пункте приема металлолома, который располагается недалеко от школы №71.

Выстрелы услышал прохожий, а затем увидел окровавленного мужчину с автоматом в руках, стоявшего у ворот "металлоприемки". Он сказал прохожему, что якобы застрелил человека.

Очевидец вызвал полицию и скорую.

Как выяснилось, трупов не было – все живы-здоровы, однако пьяные и травмированые.

Оказалось в пункте приема металлолома отдыхала компания: двое мужчин и женщина. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, во время которой один из ее участников достал автомат и начал изготавливать из него, правда, в воздух.

Правоохранители изъяли на месте происшествия гильзы и патроны, автомат Калашникова и сумку с патронами.

Все направили на экспертизу.

Установлено, что во время стрельбы никто не пострадал, но во время потасовки досталось женщине — у нее разбита голова. От госпитализации после получения первой медицинской помощи она отказалась.

По предварительной версии именно женщина стала причиной конфликта.

Напомним, что в Кривом Роге в автомобиле обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Еще одного мужчину с порезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу.

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