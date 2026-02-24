- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кривом Роге во время драки ранен гражданский и мужчина в форме — СМИ (чувствительное видео)
Местные СМИ сообщают о драке с выстрелами, в которой пострадали, вероятно, отец военнообязанного и военнослужащий.
В Кривом Роге произошла потасовка с участием нескольких мужчин, вероятно, отца и сына и людей в форме.
Об этом говорится в сообщении и видео, выложенном местными СМИ «Свои. Кривой Рог».
Во время конфликта раздались выстрелы, очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику 18+
По словам свидетелей, конфликт произошел между военнослужащими территориального центра комплектования (ТЦК) и военнообязанным мужчиной и его отцом.
По предварительной информации из нескольких источников сильно пострадал отец военнообязанного — он находится в больнице.
«Также ранения получил один из военнослужащих, его подрезали. Состояние пострадавших пока неизвестно», — сообщает «Свои Кривой Рог».
На месте работают стражи порядка и медики, продолжается выяснение всех обстоятельств.
Напомним, в Киеве 21 февраля вблизи ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе произошла массовая драка, во время которой один из подростков был ранен ножом в живот.
Также стало известно о задержании 26-летнего дезертира в столице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил два жестоких нападения в Святошинском районе, напав с ножом на мужчину и женщину.
Добавим, что полиция Черновицкой области задержала бывшего военного, бросившего гранату в патрульный экипаж в Сторожинце. Во время задержания подозреваемый в преступлении сопротивлялся. Он держал в руках очередное взрывное устройство. В области объявили спецплан перехвата.