В Кривом Роге во время драки ранен гражданский и мужчина в форме — СМИ (чувствительное видео)

Конфликт в Кривом Роге

В Кривом Роге произошла потасовка с участием нескольких мужчин, вероятно, отца и сына и людей в форме.

Об этом говорится в сообщении и видео, выложенном местными СМИ «Свои. Кривой Рог».

Во время конфликта раздались выстрелы, очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику 18+

По словам свидетелей, конфликт произошел между военнослужащими территориального центра комплектования (ТЦК) и военнообязанным мужчиной и его отцом.

По предварительной информации из нескольких источников сильно пострадал отец военнообязанного — он находится в больнице.

«Также ранения получил один из военнослужащих, его подрезали. Состояние пострадавших пока неизвестно», — сообщает «Свои Кривой Рог».

На месте работают стражи порядка и медики, продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, в Киеве 21 февраля вблизи ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе произошла массовая драка, во время которой один из подростков был ранен ножом в живот.

Также стало известно о задержании 26-летнего дезертира в столице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил два жестоких нападения в Святошинском районе, напав с ножом на мужчину и женщину.

Добавим, что полиция Черновицкой области задержала бывшего военного, бросившего гранату в патрульный экипаж в Сторожинце. Во время задержания подозреваемый в преступлении сопротивлялся. Он держал в руках очередное взрывное устройство. В области объявили спецплан перехвата.