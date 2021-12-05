В Кривом Роге во время концерта блогера подростки залезли на Ханукию и зажгли факел (видео)

На место инцидента приехали правоохранители. Фанатов блогера задержали.
В Кривом Роге Днепропетровской области фанаты местного блогера во время концерта осквернили Ханукию.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось на арт-майдане возле театра им. Шевченко. Там с уличным концертом выступал блогер Денис Опара. Один из его фанатов настолько “вдохновился” шоу, что залез на Ханукию и зажег факел. На символ света впоследствии залезли и его друзья.
Позже на место инцидента приехали правоохранители. Фанатов блогера задержали. Оказалось, что они — несовершеннолетние. С ними провели беседу и отпустили домой. А на родителей некоторых из них составили админпротоколы о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.
Напомним, что в Харькове блогер из Днепра плюнул в лицо патрульному полицейскому.
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