В Кривом Роге во время мобилизации подрезали военнослужащего: в ТЦК рассказали, чем все закончилось

ТЦК / © ТСН

Реклама

В Кривом Роге проверка военно-учетных документов закончилась госпитализацией военнослужащего ТЦК - его ранили ножом.

Об этом пишет Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел 24 февраля 2026 года. Представители военкомата вместе с правоохранителями остановили на улице мужчину для проверки военно-учетных документов.

Реклама

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что гражданин нарушал правила военного учета и уже находился в розыске как уклоняющийся от мобилизации.

«Во время общения с задержанным „неравнодушные граждане“ прибегли к препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих», — говорят в ТЦК.

Потерпевшего военнослужащего оперативно госпитализировали. Пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Других пострадавших в результате инцидента нет.

В военном ведомстве осудили действия нападающих, отметив, что сотрудники ТЦК являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, выполняющими прямую государственную задачу.

Реклама

«Любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы. Силовое противодействие законной деятельности войск — это прямое посягательство на стабильность обороны страны», — подчеркнули в ТЦК и СП.

Нападение на ТЦК в Кривом Роге - подробности

Как сообщали местные СМИ, в Кривом Роге произошла потасовка с участием нескольких мужчин, предположительно отца и сына, а также людей в форме.

По словам очевидцев, во время конфликта раздались выстрелы, после чего на место вызвали полицию и скорую помощь.

Тогда утверждалось, что отец мужчины получил серьезные травмы и был госпитализирован. Также сообщалось о ранении одного из военнослужащих.

Реклама

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 24 февраля в Луцке произошел вооруженный инцидент во время проведения мер оповещения военнообязанных. Как сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По официальной информации, благодаря скорым и слаженным действиям военных нападавшего удалось оперативно обезвредить. Оружие изъяли и передали правоохранительным органам для проведения экспертиз и последующего расследования. В результате стрельбы никто из военнослужащих не пострадал.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также мотивы мужчины.