В Кривом Роге во время омоложения из дерева выпала спящая колония летучих мышей

В Кривом Роге во время омоложения из дерева выпала спящая колония летучих мышей

Животных на морозе не оставили, всех забрали и временно разместили у себя работники парка.

В Кривом Роге коммунальщики, которые проводили омоложение деревьев в парке имени Федора Мершавцева, натолкнулись на колонию летучих мышей. Животные разместились на зимовку в ветхом стволе дерева.

Об этом сообщают на странице парка в соцсети.

"Во время планового омоложения зеленых насаждений из одного из деревьев выпала спящая колония летучих мышей. Конечно, животных не оставили на произвол судьбы. В течение дня связались с харьковским центром спасения животных "Добрый дом Фельдман Экопарк" и по их рекомендациям подготовили "найденышей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонии было 4 десятка летучих мышей, и все они вскоре отправятся в "Центр рукокрылых" в Харькове.

Напомним, что более полутысячи летучих мышей поселились на зимовку на балконе в квартире харьковской семьи, которой не очень понравилось такое соседство.

Более полутысячи летучих мышей поселились в квартире харьковской семьи | Новости Украины

Читайте также: