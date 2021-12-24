В Кривом Роге во время омоложения из дерева выпала спящая колония летучих мышей

Животных на морозе не оставили, всех забрали и временно разместили у себя работники парка.
В Кривом Роге коммунальщики, которые проводили омоложение деревьев в парке имени Федора Мершавцева, натолкнулись на колонию летучих мышей. Животные разместились на зимовку в ветхом стволе дерева.
Об этом сообщают на странице парка в соцсети.
"Во время планового омоложения зеленых насаждений из одного из деревьев выпала спящая колония летучих мышей. Конечно, животных не оставили на произвол судьбы. В течение дня связались с харьковским центром спасения животных "Добрый дом Фельдман Экопарк" и по их рекомендациям подготовили "найденышей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в колонии было 4 десятка летучих мышей, и все они вскоре отправятся в "Центр рукокрылых" в Харькове.
Напомним, что более полутысячи летучих мышей поселились на зимовку на балконе в квартире харьковской семьи, которой не очень понравилось такое соседство.
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