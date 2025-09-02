В Кривом Роге во время пожара в квартире погибли двое детей - подробности

Последствия

В Кривом Роге во время пожара в квартире пятиэтажного дома погибли двое детей, еще три человека, включая мать, госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Во время ликвидации огня спасатели вынесли из квартиры двух девочек в возрасте 2 и 5 лет без сознания. Медики пытались спасти детей, однако, к сожалению, их жизнь спасти не удалось.

В больницу также госпитализировали 39-летнюю женщину и еще троих детей в возрасте 5, 7 и 13 лет. Их состояние сейчас уточняют медики.

Пожар ликвидировали, сейчас правоохранители выясняют его причины.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, осторожно пользоваться электроприборами и следить за безопасностью детей, чтобы избежать трагедий.

