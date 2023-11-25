В Кривом Роге во время тревоги слышали взрывы: что произошло

Сирены в области звучали почти пол часа.
В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 25 ноября, были слышны взрывы. Громко было во время воздушной тревоги.
О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.
Тревога, во время которой в Кривом Роге было громко, продолжалась с 12:47 до 13:15. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Впоследствии местные жители и медиа сообщили о звуках взрывов. Мониторинговые каналы информировали о неизвестной воздушной цели.
"В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — написало издание.
Впоследствии глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы. Впрочем, по его словам, они произошли не в городе.
"Взрыв, слышавший в городе, произошел за пределами Кривого Рога и даже Криворожского района", — написал он в Telegram.
Напомним, ночью против 25 ноября оккупанты атаковали Украину рекордным количеством дронов — было около 75 пусков. Силы ПВО сбили 73 БпЛА. Основным направлением удара россиян была столица – Киев.