В Кривом Роге во время тревоги слышали взрывы: что произошло

Сирены в области звучали почти пол часа.

В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 25 ноября, были слышны взрывы. Громко было во время воздушной тревоги.

О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

Тревога, во время которой в Кривом Роге было громко, продолжалась с 12:47 до 13:15. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Впоследствии местные жители и медиа сообщили о звуках взрывов. Мониторинговые каналы информировали о неизвестной воздушной цели.

"В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — написало издание.

Впоследствии глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы. Впрочем, по его словам, они произошли не в городе.

"Взрыв, слышавший в городе, произошел за пределами Кривого Рога и даже Криворожского района", — написал он в Telegram.

Напомним, ночью против 25 ноября оккупанты атаковали Украину рекордным количеством дронов — было около 75 пусков. Силы ПВО сбили 73 БпЛА. Основным направлением удара россиян была столица – Киев.

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