В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздался взрыв: что известно

В Кривом Роге в 16:50, как и на остальной территории области, раздалась воздушная тревога.

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

Как отмечается, в Кривом Роге в 16.50, как и на остальной территории области, прозвучала воздушная тревога. Однако уже около 17.13 местные жители услышали звук взрыва. На это отреагировал и мэр.

“Что касается взрыва. Без конкретики, но все нормально”, — подчеркнул Александр Вилкул.

Напомним, что Кривой Рог после ночной атаки остался без электричества.

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