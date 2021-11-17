В Кривом Роге во время взрывных работ на производстве погиб подрядчик

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
В Кривом Роге Днепропетровской области на горно-обогатительном комбинате погиб рабочий.
Об этом пишет местное издание "Свои".
Как стало известно, происшествие на предприятии случилось вечером 16 ноября. Там погиб сотрудник подрядной фирмы, которая оказывает услуги в сфере проведения взрывных работ. Несчастный случай произошел как раз во время выполнения подрядчиком задания.
Погибшему, предварительно, было около 40 лет. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Однако работники “скорой” лишь констатировали смерть потерпевшего. В обстоятельствах происшествия будут разбираться следователи.
Читайте также:
- В Харьковской области женщину насмерть сбил поезд.
- В Черниговской области женщина с детьми упала с велосипеда: погибла девочка.
- Мэр Ивано-Франковска пообещал учащимся 15 тысяч гривен премии за 200 баллов на ВНО.