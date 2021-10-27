В Кривом Роге возле железнодорожного вокзала обнаружили труп мужчины без головы

В Кривом Роге возле железнодорожного вокзала обнаружили труп мужчины без головы

Что именно стало причиной случившегося, устанавливают судмедэксперты.

В Кривом Роге на железнодорожных путях в Долгинцевском районе города обнаружили обезглавленный труп мужчины.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось на железнодорожных путях в Долгинцевском районе города. Сотрудники вокзала "Кривой Рог — Главный" обнаружили труп мужчины с отрезанной головой. После чего сообщили о случившемся в полицию.

Впоследствии правоохранители установили личность гражданина. Им оказался 25-летний местный житель. Что именно стало причиной трагедии, сейчас неизвестно. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В деталях происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Кривом Роге произошло масштабное ДТП: на дороге столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.

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