В Кривом Роге возле железнодорожного вокзала обнаружили труп мужчины без головы

Что именно стало причиной случившегося, устанавливают судмедэксперты.
В Кривом Роге на железнодорожных путях в Долгинцевском районе города обнаружили обезглавленный труп мужчины.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на железнодорожных путях в Долгинцевском районе города. Сотрудники вокзала "Кривой Рог — Главный" обнаружили труп мужчины с отрезанной головой. После чего сообщили о случившемся в полицию.
Впоследствии правоохранители установили личность гражданина. Им оказался 25-летний местный житель. Что именно стало причиной трагедии, сейчас неизвестно. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
В деталях происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Кривом Роге произошло масштабное ДТП: на дороге столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб один человек.