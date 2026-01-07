- Дата публикации
В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения света: подробности
В результате массированной атаки на Кривой Рог в городе возникли серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой. Коммунальщики ликвидируют последствия.
Российские оккупанты в течение дня 7 января терроризируют Кривой Рог комбинированными атаками дронов и ракет. Стали известны последствия ударов: в городе есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданских.
Об этом на брифинге сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Раненые в больницах
Если утренняя атака «Шахедом» по предприятию прошла без пострадавших, то дневные удары наделали беды. По словам Вилкула, в настоящее время известно о восьми людях, которые находятся в больницах.
«Восемь человек в больницах, слава Богу, все живы, но двое тяжелых. Одному уже операцию закончили и одному парню сейчас операцию еще делают», – рассказал чиновник.
Спасательные операции на местах попадания и тушения пожаров продолжаются.
Гидроудары и порывы сетей
Вражеская атака повлекла за собой сбой в работе систем жизнеобеспечения города. Из-за ударов отключились насосные станции и котельные. Хотя давление воды уже восстановили, а более 30 котельных перезапустили, система получила серьезные повреждения из-за перепадов давления.
«Видим большую подпитку водой системы теплоснабжения — где-то 200 тонн в час. Это означает порывы от гидроударов», – объяснил Вилкул.
В настоящее время аварийные бригады обходят сети, чтобы обнаружить места порывов. Поврежденные участки будут отключаться блоками для оперативного ремонта.
Угроза блэкаута
Кроме того, Вилкул предупредил жителей о возможных перебоях с электроснабжением.
«Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай, наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста», — призвал он жителей города.
Власти обещают удерживать критическую инфраструктуру на генераторах, в городе работают все «Пункты незламности».
Напомним, армия РФ снова массированно атаковала Кривой Рог. Атака на Кривой Рог продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях из-за «Шахедов» и баллистики.