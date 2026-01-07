ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
359
Время на прочтение
2 мин

В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения света: подробности

В результате массированной атаки на Кривой Рог в городе возникли серьезные проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой. Коммунальщики ликвидируют последствия.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
В Кривом Роге возможен блекаут

В Кривом Роге возможен блекаут / © ТСН

Российские оккупанты в течение дня 7 января терроризируют Кривой Рог комбинированными атаками дронов и ракет. Стали известны последствия ударов: в городе есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданских.

Об этом на брифинге сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Раненые в больницах

Если утренняя атака «Шахедом» по предприятию прошла без пострадавших, то дневные удары наделали беды. По словам Вилкула, в настоящее время известно о восьми людях, которые находятся в больницах.

«Восемь человек в больницах, слава Богу, все живы, но двое тяжелых. Одному уже операцию закончили и одному парню сейчас операцию еще делают», – рассказал чиновник.

Спасательные операции на местах попадания и тушения пожаров продолжаются.

Гидроудары и порывы сетей

Вражеская атака повлекла за собой сбой в работе систем жизнеобеспечения города. Из-за ударов отключились насосные станции и котельные. Хотя давление воды уже восстановили, а более 30 котельных перезапустили, система получила серьезные повреждения из-за перепадов давления.

«Видим большую подпитку водой системы теплоснабжения — где-то 200 тонн в час. Это означает порывы от гидроударов», – объяснил Вилкул.

В настоящее время аварийные бригады обходят сети, чтобы обнаружить места порывов. Поврежденные участки будут отключаться блоками для оперативного ремонта.

Угроза блэкаута

Кроме того, Вилкул предупредил жителей о возможных перебоях с электроснабжением.

«Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай, наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста», — призвал он жителей города.

Власти обещают удерживать критическую инфраструктуру на генераторах, в городе работают все «Пункты незламности».

Напомним, армия РФ снова массированно атаковала Кривой Рог. Атака на Кривой Рог продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях из-за «Шахедов» и баллистики.

Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie