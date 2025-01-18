В Кривом Роге возросло число погибших из-за удара РФ по жилой застройке

Еще одна потерпевшая скончалась в больнице.
В Кривом Роге, который 17 января россияне атаковали баллистикой, до пяти человек возросло число погибших. В больнице скончалась женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По данным главы ОВА, в больнице скончалась женщина, пострадавшая из-за ракетного удара накануне.
"В общей сложности погибли 5 человек. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких", — отметил Лысак.
Напомним, в среду 17 января армия РФ ударила по городу Кривой Рог. Во время тревоги в Кривом Роге произошел взрыв. Военные предупреждали о баллистике.
Известно, что РФ ударила по жилой застройке в Кривом Роге. Повреждены дома людей. Погибли по меньшей мере четыре человека.
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