В Кривом Роге возросло количество пострадавших: среди раненых есть дети

Вечером пятницы, 14 марта, враг нанес ракетный удар по городу Кривой Рог. На момент публикации известно о 12 раненых людях, среди них — двое детей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Среди пострадавших в Кривом Роге – два ребенка. Это мальчики 2 и 15 лет. Общее число раненых возросло до 12", — говорится в сообщении.

По информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула дети, к счастью, получили незначительные травмы, но есть и пострадавшие в тяжелом состоянии.

"По состоянию на сейчас. Божье чудо, по обходам все живы. 12 раненых, среди них четыре женщины и двое детей, один малыш 2 года порезана рука, мальчик 15 лет, также порезы. В больницах находятся 4 человека, среди них 1 ребенок (не тяжелый, это мальчик 15 лет), Один мужчина 64 лет в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести", — написал Вилкул.

Он добавил, что всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.

По разрушениям, по предварительной информации, в результате удара повреждены 15 жилых домов, а также объекты городской инфраструктуры и бизнеса. Пока информация уточняется, специалисты соответствующих служб и волонтеры продолжают обследование места попадания.

Напомним, россияне в очередной раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав жилой квартал. Предварительно россияне ударили баллистическими ракетами "Искандер-М".

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