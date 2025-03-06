В Кривом Роге врачи борются за жизнь 20 раненых после вражеского удара

Продолжается спасательно-поисковая операция.
По состоянию на ночь на 6 марта 2025 года продолжается аварийно-спасательная операция в Кривом Роге после вражеского удара.
Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.
На данный момент — двое погибших, 29 раненых, из них 20 тяжелые — врачи борются за их жизнь.
Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.
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