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В Кривом Роге врачи борются за жизнь 20 раненых после вражеского удара

В Кривом Роге врачи борются за жизнь 20 раненых после вражеского удара

В Кривом Роге выросло количество раненых в результате вражеского удара / Фото: t.me/s/dsns_telegram

Продолжается спасательно-поисковая операция.

По состоянию на ночь на 6 марта 2025 года продолжается аварийно-спасательная операция в Кривом Роге после вражеского удара.

Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

На данный момент — двое погибших, 29 раненых, из них 20 тяжелые — врачи борются за их жизнь.

Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.

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