В Кривом Роге враг попал баллистической ракетой в жилую двухэтажку: 5 пострадавших

Два человека спасли из-под завалов.
Враг попал баллистической ракетой в жилую двухэтажку.
Об этом пишет председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Аварийно-спасательная операция в Кривом Роге завершена.
Сейчас 5 пострадавших — девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести.
Вокруг много пострадавших многоэтажек и частного сектора.
"Штаб помощи людям уже развернут в ближайшей школе (местные понимают, где это). Помощь строительными материалами, коммунальными бригадами, заявления на материальную помощь от города. Сейчас занимаемся перевозкой пациентов ближайшей больницы, в которой выбиты все окна, в другие", — говорится. в сообщении.
Ранее, 18 декабря, было зафиксировано две скоростные цели в направлении города Кривой Рог. Власти призвали жителей находиться в укрытиях.
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