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Россия ударила по Кривому Рогу: вспыхнул масштабный пожар, есть раненые — подробности (обновлено)
Российские войска атаковали Кривой Рог, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар.
Вечером в пятницу, 20 ноября, российские войска атаковали Кривой Рог. По предварительным данным из соцсетей, попадание произошло на центральной дороге возле местного ресторана.
Об инциденте сообщили местные паблики и начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Атака РФ на Кривой Рог 20 ноября — что известно
По данным местных пабликов, удар произошел вечером, когда в заведении находились посетители. Среди гостей есть раненые.
Как сообщают СМИ, попадание пришлось на центральную дорогу. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар, в том числе загорелся автомобиль.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что из-за российского удара по Кривому Рогу пострадали не менее 20 человек. Число раненых может увеличиваться.
Он добавил, что в городе повреждены рестораны, гаражи и автомобили. На месте происшествия работают все необходимые службы.
«Среди пострадавших — трое детей. В тяжелом состоянии в больнице 7-летний мальчик. Медики борются за его жизнь», — отметил Ганжа.
Как сообщил глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по парковке ресторана в центре города. Всех пострадавших доставили в больницы, им оказывают необходимую помощь.
Он также отметил, что обстрел повредил много жилых домов и заведений бизнеса рядом. В Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах ожидается снижение давления воды, а подачу газа ограничат.
«Во время аварийно-спасательной операции враг цинично нанес еще два удара реактивными шахедами. Увеличиваем количество медицинских и аварийных бригад», — отметил Вилкул.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 20 ноября и утром россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив более 490 воздушных целей — ракеты и дроны.
Утром 20 ноября российский беспилотник попал в дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. В результате удара в здании вспыхнул пожар.