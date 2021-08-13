В Кривом Роге вторые сутки ищут 12-летнюю девочку: фото и приметы

В Кривом Роге вторые сутки ищут 12-летнюю девочку: фото и приметы

На связь школьница не выходит ни с родными, ни с близкими.

В Кривом Роге правоохранители разыскивают 12-летнюю Дарью Иванову. Девочка ушла из дома 12 августа и все еще не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Школьница не выходит на связь ни с родными, ни с близкими. Девочка выглядит на свой возраст, рост у нее около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые ниже пояса, серо-голубые глаза.

Была одета в бежевого цвета шорты, белую футболку. С собой у девочки был черный кожаный рюкзак.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девочки, просим известить по телефонам: (096) 535-09-90, (068) 973-86-79 или "102", — подчеркнули в полиции области.

Напомним, что в Киевской области правоохранители разыскивают 30-летнего мужчину, сбежавшего из учреждения принудительного лечения.

Новости Украины: в аквапарке Днепра погиб ребенок

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку