В Кривом Роге ввели полицейскую спецоперацию: ищут авто, в которое насильно посадили и похитили мужчину

В Кривом Роге ввели полицейскую спецоперацию: ищут авто, в которое насильно посадили и похитили мужчину

Предварительно четыре человека запихнули в авто местного жителя, после чего уехали в неизвестном направлении.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители ввели спецоперацию по поиску автомобиля, в который насильственно посадили мужчину.

Об этом пишет местное издание "Свои".

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Инцидент произошел около 13:00 на одном из дворов на улице Эдуарда Фукса. Там несколько мужчин затащили в автомобиль Renault Traffiс темно-зеленого цвета местного жителя.

По данным издания, ранее авто видели в городе с табличкой “Большое строительство”. Где сейчас находится транспортное средство, а также кто и для чего похитил гражданина — неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

“Всех, кому может быть известно местонахождение транспортного средства, просят обращаться на линию “102”, — отметили в издании.

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