В Кривом Роге ввели полицейскую спецоперацию: ищут авто, в которое насильно посадили и похитили мужчину

Предварительно четыре человека запихнули в авто местного жителя, после чего уехали в неизвестном направлении.
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители ввели спецоперацию по поиску автомобиля, в который насильственно посадили мужчину.
Об этом пишет местное издание "Свои".
Инцидент произошел около 13:00 на одном из дворов на улице Эдуарда Фукса. Там несколько мужчин затащили в автомобиль Renault Traffiс темно-зеленого цвета местного жителя.
По данным издания, ранее авто видели в городе с табличкой “Большое строительство”. Где сейчас находится транспортное средство, а также кто и для чего похитил гражданина — неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
“Всех, кому может быть известно местонахождение транспортного средства, просят обращаться на линию “102”, — отметили в издании.
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