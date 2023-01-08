В Кривом Роге вынесли приговор мошеннику: выманивал деньги под видом главы военной администрации

Злоумышленник создал фейковый аккаунт Александра Вилкула в Telegram и собирал средства якобы на нужды армии.

Саксаганский районный суд города Кривого Рога вынес приговор мошеннику, который под именем начальника Военной администрации Александра Вилкула решил подзаработать мошенническим способом.

Об этом сообщает местный сайт "Первый городской" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Судебным следствием было установлено, что примерно в сентябре 2022 года переселенец из Херсонской области создал в Telegram фальшивый аккаунт Александра Вилкула и разместил в нем ссылку на банковский счет для сбора средств якобы на нужды ВСУ и ТРО.

Также парень приобрел премиум-аккаунт в мессенджере, благодаря чему установил "синюю отметку", указывающую на то, что страница верифицирована, а личность настоящая. Через некоторое время на счет начали поступать средства от граждан, уверенных, что доначат на помощь нашим защитникам.

Активность фейкового аккаунта была замечена, а начальник Военной администрации Александр Вилкул лично опроверг информацию, что страница принадлежит ему. Он подчеркнул, что не проводит никаких сборов, а от его имени действует мошенник. 23 ноября СБУ разоблачила злоумышленника и задержала его.

Во время судебного заседания парень признал свою вину и раскаялся.

Саксаганский районный суд вынес приговор в виде трех лет лишения свободы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Злоумышленник был освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на два года. Также он должен оплатить 755 гривен на возмещение расходов на проведение экспертизы.

Напомним, в Днепре Служба Безопасности Украины ликвидировала вражескую ботоферму, создавшую почти 10 тысяч фейковых аккаунтов для "разгона" кремлевской пропаганды в Европейском Союзе

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