В Кривом Роге юноша стрелял в 16-летнюю девушку в маршрутке: что известно

В Кривом Роге юноша стрелял в 16-летнюю девушку в маршрутке / © Офис Генерального прокурора

Правоохранители объявили подозрение и взяли под стражу юношу, который ранил 16-летнюю девушку из пневматического оружия в Кривом Роге.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области и в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, происшествие случилось 17 апреля в салоне общественного транспорта. Между подростками возник конфликт, в разгаре которого парень произвел не менее четырех выстрелов в сторону девушки. В результате атаки несовершеннолетняя получила огнестрельные ранения лица, туловища и глаза. Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

В Кривом Роге юноша стрелял в 16-летнюю девушку. / © Генеральная прокуратура Украины

Полицейские задержали нападавшего и изъяли у него пневматический пистолет. Юноше инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

В Кривом Роге юноша стрелял в 16-летнюю девушку в маршрутке. / © Национальная полиция Украины

«Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

