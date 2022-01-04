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В Кривом Роге за час полностью сгорел местный ресторан (фото)

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В Кривом Роге за час полностью сгорел местный ресторан (фото)

ДСНС в Днепропетровской области

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В Кривом Роге в Днепропетровской области утром 4 января сгорел местный ресторан. Дым от пожара был виден из разных уголков города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось около 10:50 на проспекте Гагарина в Металлургическом районе города. Огонь разгорелся в помещении кухни, после чего сразу охватил все помещение и крышу ресторана.

“На момент возникновения возгорания в здании находился только персонал, который самостоятельно вышел на свежий воздух до прибытия пожарных. Огнем повреждено кухонное оборудование, мебель, внутренняя облицовка стен, перекрытие и крыша здания. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме.

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