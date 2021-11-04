В Кривом Роге за взятки задержали почти весь участок полиции

В Кривом Роге за взятки задержали почти весь участок полиции

Только за время досудебного расследования копы собрали 3 млн грн.

Почти целый отдел полиции в Кривом Роге был пойман на взяточничестве.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Речь идет об 11 полицейских во главе с начальником райотдела патрульной полиции. Следователи департамента внутренней безопасности говорят, что правоохранители собирали ежемесячную дань с фермеров, предпринимателей и сотрудников железной дороги. Не гнушались взятками от черных лесорубов и пьяных водителей.

К коррупционной схеме привлекли коллегу – 25-летнего следователя полиции. В целях безопасности взятки просили переводить на карточки посредников, суммы называли завуалированно. Только за время досудебного расследования копы собрали 3 млн грн.

Трое участников преступной схемы — начальник райотдела с подчиненным и следователем полиции — были задержаны прямо в момент получения взятки. Другим объявили подозрение. В случае доказательства вины им грозит 10 лет лишения свободы.

«Угрожая привлечением к ответственности сотрудники криворожского отдела патрульной полиции требуют и получают взятки с местных жителей в особо крупных размерах. Оперативники ДВБ и следователи ДБР провели 17 санкционированных обысков по местам работы и проживанию фигурантов. Изъяты денежные средства, банковские карты и мобильные телефоны», — рассказывает представитель ДВБ нацполиции Украины Олеся Бойко.

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