В Кривом Роге задержали мужчину, который на протяжении двух лет насиловал свою 12-летнюю дочь

В Кривом Роге задержали мужчину, который на протяжении двух лет насиловал свою 12-летнюю дочь

Мужчина овдовел и сам воспитывал дочь и сына.

В Кривом Роге мужчину взяли под стражу в подозрении регулярного изнасилования свои дочери в течение двух лет.

Об этом ссылаясь на Криворожскую южную окружную прокуратуру, сообщает издание " Информатор ".

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Отмечается, что 35-летний злоумышленник овдовел и воспитывал двоих детей – 12-летнюю девочку и мальчика. Отец регулярно надругался над ребенком и это стало известно, только когда на семью обратили внимание социальные службы. Во время разговоров с психологом девочка рассказала, что происходило с ней дома уже последние два года.

В июле ее и брата забрали от отца. В настоящее время дети находятся в реабилитационном центре.

"Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", — значится в сообщении.

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