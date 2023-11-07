В Кривом Роге задержали предателя, работавшего на оккупантов в Херсоне (фото)

В Украине правоохранители разоблачили автоперевозчика, работавшего на оккупационный "Минтранспорт РФ" после захвата Херсона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как оказалось, очередным коллаборантом оказался глава местного автопредприятия, занимавшегося пассажирскими перевозками на территории региона. После захвата областного центра он поддержал российских оккупантов и предложил им "интегрировать" свой бизнес в пользу России.

"Для этого он зарегистрировал собственную компанию в местной оккупационной администрации и получил от ее представителей разрешение на осуществление междугородных перевозок. За это злоумышленник регулярно отчислил в бюджет страны-агрессора налоги и сборы. Он намеревался расширить свой бизнес и на другие временно захваченные регионы на востоке и юге Украины, в частности на территории Крыма", — рассказали в СБУ.

Уже после освобождения Херсона предатель бежал в Кривой Рог, где надеялся не только отсидеться, чтобы избежать правосудия, но и планировал открыть там новое предприятие по автоперевозкам. Однако его задержали правоохранители по месту его временного проживания.

“В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала в Виннице депутата от запрещенной ОПЗЖ, занимавшегося рэкетом.

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