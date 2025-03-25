В Кривом Роге задержан мужчина, который готовил теракт возле админздания: детали

Мужчине объявлено о подозрении по факту подготовки террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

В Кривом Роге разоблачили мужчину, который готовил теракт возле админздания. Он находится под стражей.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 26-летний подозреваемый через мессенджер Telegram согласился за денежное вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов США выполнить "спецзадание" – совершить террористический акт на территории города Кривой Рог.

"Подозреваемый забрал заранее подготовленное самодельное взрывное устройство и перенес его в арендуемое жилье. Также он принес в квартиру тротил и детонаторы для приведения в действие взрывчатки. Далее он должен был заложить ее в оговоренном месте возле админздания в Кривом Роге", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Благодаря скоординированным и слаженным действиям силовиков теракт удалось предотвратить, а исполнителя – задержать.

"В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи и самодельное взрывное устройство", – констатировали правоохранители.

Наказание для фигуранта будет избирать суд.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора департамента одного из крупнейших украинских банков, который причастен к финансированию армии России.

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