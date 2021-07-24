В Кривом Роге загорелся дом престарелых: фото, видео

Спасатели эвакуировали пожилых людей из помещения.
В Кривом Роге в ночь на 24 июля горел дом престарелых.
Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар вспыхнул на улице Железная Саксаганского района города Кривой Рог о 3:06. На место происшествия сразу прибыли спасатели.
В помещении было 25 человек, из которых 22 — это люди пожилого возраста, а 3 — работники пансионата. Их эвакуировали на улицу.
Спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, расположенной на первом этаже трех этажного дома. О 4:20 пожар был ликвидирован.
Причины возникновения пожара устанавливает следствие.
Напомним, четыре человека будут судить за смертельный пожар в Харьковском пансионате для пожилых людей.