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В Кривом Роге загорелся дом престарелых: фото, видео

В Кривом Роге загорелся дом престарелых: фото, видео

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели эвакуировали пожилых людей из помещения.

В Кривом Роге в ночь на 24 июля горел дом престарелых.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар вспыхнул на улице Железная Саксаганского района города Кривой Рог о 3:06. На место происшествия сразу прибыли спасатели.

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В помещении было 25 человек, из которых 22 — это люди пожилого возраста, а 3 — работники пансионата. Их эвакуировали на улицу.

Спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, расположенной на первом этаже трех этажного дома. О 4:20 пожар был ликвидирован.

Причины возникновения пожара устанавливает следствие.

Напомним, четыре человека будут судить за смертельный пожар в Харьковском пансионате для пожилых людей.

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