В Кривом Роге завершили спасательные работы: последние новости о жертвах и разрушениях

В Кривом Роге спасатели завершили поисково-спасательные работы после ракетного удара Российской Федерации, нанесенного утром 8 сентября.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По словам руководителя МВД, по состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: один человек погиб, а 54 ранены. Среди травмированных – девять работников полиции.

"Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от потерпевших", — рассказал Клименко.

Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Работы немало — враг натворил в городе много беды. Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и четыре частных дома, более четырех десятков авто", — говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные Телеграмм-каналы сообщали о большом столбе дыма над городом.

В Днепропетровской ОВА сообщили, россияне ударили ракетой по админзданию . В результате атаки погиб один человек.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что оккупанты ударили по админзданию полиции. Погибший – работник полиции.

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