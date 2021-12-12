В Кривом Роге зажгли 18-метровую новогоднюю елку (фото, видео)

Для криворожцев, посетивших праздник, устроили яркое театрализованное представление.

В субботу вечером, 11 декабря, в Кривом Роге зажгли главную новогоднюю елку города.

Об этом сообщает местный новостной сайт "Рудана".

Отмечается, что праздничная красавица высотой 18-метров засияла в парке Героев на Соцгороде, где, кроме елки, появились Санта, олень, снеговик, новогодние игрушки, хранители времени и другие сказочные герои. Километрами гирлянд и миллионами огоньков уже сияют Аллея 200 каштанов, здание горисполкома и парк перед ней, кольцо 95-го квартала, Почтовый проспект и площадь Освобождения.

Рудана

Рудана

14 декабря в 19:00 в Кривом Роге откроется елочный городок и включится иллюминация на площади Владимира Великого (бывшая Артема). Почти во всех районах города уже сияют елки, в Покровском районе елочные городки заработают 19 декабря.

Напомним, 10 декабря торжественно открыли новогоднюю елку в Тернополе. Главная елка расположена в центре города, на Театральной площади. На торжественное открытие пришли местные жители.