В Кривом Роге женщина из Харькова пыталась запрыгнуть в поезд и осталась без ноги

В Кривом Роге женщина из Харькова пыталась запрыгнуть в поезд и осталась без ноги

В результате пострадала попала в больницу с травматической ампутацией конечности.

В Кривом Роге на железнодорожной станции "Ингулець" под колеса поезда попала 39-летняя женщина. Она во время движения пыталась запрыгнуть в товарныйпоезд.

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Об этом сообщает "Рудана".

Происшествие произошло вчера, 6 сентября, на криворожской сортировочной станции Ингулец около 20:00. 39-летняя жительница Харькова пыталась на ходу запрыгнуть в вагон товарного поезда. Женщина не рассчитала расстояние и упала на рельсы под колеса поезда.

В результате харьковчанка получила повреждения в виде травматической ампутации левой ступни, ее госпитализировали в городскую больницу №17.

По факту травмирования женщины правоохранители внесли сведения в Едрей по ч. 2 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, которые причинили средней тяжести или тяжкие телесные повреждения).

Напомним, что под Киевом парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках. Парень погиб под колесами поезда.

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