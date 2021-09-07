В Кривом Роге женщина из Харькова пыталась запрыгнуть в поезд и осталась без ноги

В результате пострадала попала в больницу с травматической ампутацией конечности.
В Кривом Роге на железнодорожной станции "Ингулець" под колеса поезда попала 39-летняя женщина. Она во время движения пыталась запрыгнуть в товарныйпоезд.
Об этом сообщает "Рудана".
Происшествие произошло вчера, 6 сентября, на криворожской сортировочной станции Ингулец около 20:00. 39-летняя жительница Харькова пыталась на ходу запрыгнуть в вагон товарного поезда. Женщина не рассчитала расстояние и упала на рельсы под колеса поезда.
В результате харьковчанка получила повреждения в виде травматической ампутации левой ступни, ее госпитализировали в городскую больницу №17.
По факту травмирования женщины правоохранители внесли сведения в Едрей по ч. 2 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, которые причинили средней тяжести или тяжкие телесные повреждения).
Напомним, что под Киевом парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках. Парень погиб под колесами поезда.