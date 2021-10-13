В Кривом Роге женщина похитила брата и пыталась поместить его в психушку

В Кривом Роге женщина похитила брата и пыталась поместить его в психушку

Автомобиль похитителей обнаружили у городской психиатрической больницы.

В Кривом Роге женщина устроила похищение собственного брата, чтобы поместить его в психушку. Поэтому полиция объявляла план "Перехват", чтобы найти похищенного.

Об этом сообщает "Репортер. Кривой Рог".

В Кривом Роге очевидцы сообщили в полицию, что среди бела дня на улице неизвестные затолкали в машину мужчину и поехали в неизвестном направлении. Он пытался сопротивляться.

В городе объявили план "Перехват". Впоследствии автомобиль похитителей обнаружили у городской психиатрической больницы. Похитителями 36-летнего мужчину стали его 32-летняя сестра и ее сообщник — гражданин Марокко.

Они объяснили, что похитили мужчину, чтобы положить его в психушку. По их словам, он страдает психическим расстройством.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Днепре две женщины с детского праздника украли тыква. Женщины пытались незаметно украсть тыква, однако их зафиксировала камера наблюдения.

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