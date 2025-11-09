В криворожской гимназии неизвестные поиздевались над портретами защитников: детали

Аллея памяти, портреты бойцов / Фото иллюстративная

В гимназии Кривого Рога неизвестный запятнал портреты погибших защитников во время военной агрессии РФ. Полиция устанавливает происшествия.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Циническая дерзость

Полицейские обнаружили, что на стене гимназии неизвестные облили черной краской портреты бывших учащихся учебного заведения. Эти люди погибли, защищая Украину от российских окупантов.

Кроме того, были опрокинуты вазоны с цветами возле админздания.

«По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к правонарушению», — говорится в отчете.

Ранее и в Киеве женщина устроила драку на Аллее Героев.

Как стало известно, женщина разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленных на клумбе. Прохожие пытались ее остановить, в ответ на что нарушительница устроила драку.

Полиция задержала киевлянку. Решается вопрос квалификации ее действий.