ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

В криворожской гимназии неизвестные поиздевались над портретами защитников: детали

В полицию Днепропетровщины 8 ноября обратились с заявлением о изуродовании портретов бойцов, погибших в войне России против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Аллея памяти, портреты бойцов / Фото иллюстративная

Аллея памяти, портреты бойцов / Фото иллюстративная

В гимназии Кривого Рога неизвестный запятнал портреты погибших защитников во время военной агрессии РФ. Полиция устанавливает происшествия.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Циническая дерзость

Полицейские обнаружили, что на стене гимназии неизвестные облили черной краской портреты бывших учащихся учебного заведения. Эти люди погибли, защищая Украину от российских окупантов.

Кроме того, были опрокинуты вазоны с цветами возле админздания.

«По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к правонарушению», — говорится в отчете.

Ранее и в Киеве женщина устроила драку на Аллее Героев.

Как стало известно, женщина разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленных на клумбе. Прохожие пытались ее остановить, в ответ на что нарушительница устроила драку.

Полиция задержала киевлянку. Решается вопрос квалификации ее действий.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie