В Кривом Роге умер 14-летний ребенок после посещения стоматолога: что известно

Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия.

В Кривом Роге неожиданно скончался 14-летний мальчик. Накануне ребенок вернулся из кабинета стоматолога.

Об этом Общественному сообщила представитель полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон.

В результате инцидента правоохранители открыли уголовное производство по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Теперь врачу грозит до двух лет лишения свободы.

В больнице рассказали, что мальчик обратился с зубной болью. Врачи действовали по процедуре, зуб ребенку удалили.

"Помощь предоставлена в полном объеме в соответствии с нашими нормативными документами, документами. Врач обязан был оказать эту медицинскую помощь и после оказания медицинской помощи этот пациент был отпущен домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через некоторое время этот пациент у связи с ухудшением состояния был госпитализирован", – рассказала директор больницы Елена.

Причину смерти должна определить экспертиза.

"На сегодняшний день, при том, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах, составляющих медицинские, потому что не все так однозначно. Но есть вопросы к самому течению заболевания. Буду говорить, что это осложнение, именно этой манипуляции невозможно. Ответы на все вопрос может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет", – рассказала она.

Добавим, во Львове 13 января скончался 5-летний Велес Пашник, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом. По словам отца ребенка Виктора Пашника, врачи констатировали у его сына смерть головного мозга.

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