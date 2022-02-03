В Кропивницкий для оказания помощи пострадавшим детям прибыли специалисты по детским ожогам - ОП

В Кропивницкий для оказания помощи пострадавшим детям прибыли специалисты по детским ожогам - ОП

По факту взрыва уже возбуждено уголовное дело и начала работу комиссия "Нафтогаза".

В Кропивницкий, где накануне произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном доме, из Днепра прибыли специалисты по детским ожогам.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"С утра работаю в Кропивницком, чтобы люди, пострадавшие от взрыва бытового газа, получили помощь в максимально сжатые сроки. Ситуация на контроле у Президента Владимира Зеленского, главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать здание. Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы", - написал Тимошенко с места событий.

Он также уточнил, что всем жильцам дома, чьи квартиры пострадали, будет оказана помощь – их квартиры восстановят за средства из резервного фонда города и области. В случае необходимости будут задействованы также ресурсы государственного бюджета.

"Я также пообщался с семьей погибшего при взрыве, мои искренние соболезнования родным и близким. Самое важное – помочь детям, находящимся в больнице", - добавил Тимошенко.

Замглавы ОП планирует также посетить жильцов дома, которых временно расселили в отеле.

"Работают пункты обогрева у дома. Наша задача – быстро восстановить людям дома и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь", - написал Тимошенко.

По факту взрыва, в результате которого погиб один человек и пострадали еще трое, из которых один взрослый и две девочки, 8 и 13 лет, уже возбуждено уголовное дело и начала работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва.