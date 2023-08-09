В Кропивницком депутат заставил предпринимателя отдать ему 92 тысячи долларов: избивал и угрожал семье

Депутату и его сообщнику грозит 12 лет лишения свободы.
В Кропивницком задержан депутат горсовета, который "выбивал" из предпринимателя вымышленные долги. Он избивал мужчину и угрожал его семье, требуя отдать ему 92 тысячи долларов.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
По данным следствия, депутат придумал, что предприниматель должен ему "долг". Поскольку у потерпевшего не было такой большой суммы денег, то депутат начислял ему еще и проценты.
Чтобы получить чужие средства местный депутат избивал предпринимателя. Потерпевший был вынужден продать земельные участки и торговые заведения своей семьи, чтобы отдать мошеннику средства.
"При очередном получении части средств правоохранители задержали депутата в его офисе. В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного изъяты наличные средства, драгоценности и имущество потерпевшего", — говорится в сообщении.
Фигурант и его сообщник сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Требование). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски у бывшего депутата от запрещенного в Украине ОПЗЖ по делу об отмывании более 500 млн. грн.
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