В Кропивницком из пневматического оружия расстреляли 31-летнего мужчину: потерпевший скончался на месте

В Кропивницком из пневматического оружия расстреляли 31-летнего мужчину: потерпевший скончался на месте

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В г. Кропивницкий в понедельник, 27 декабря, 24-летний мужчина убил 31-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в Нацполиции Кировоградской области.

По данным полиции, в 6:00 в Кропивницком посреди улицы между двумя местными жителями и неизвестным произошел конфликт. Тогда мужчина из пневматического оружия выстрелил в 31-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

После этого нападавший скрылся. Полиция задержала подозреваемого. Это – 24-летний житель Кировоградской области.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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