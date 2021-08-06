В Кропивницком из-за ямы на дороге остался без глаза и нескольких зубов

В Кропивницком из-за ямы на дороге остался без глаза и нескольких зубов

Водитель ударился лицом, когда угодил в яму.

В Кропивницком местный житель влетел в яму на дороге и получил травму глаза. Произошло это во время ливня, водитель не увидел углубление и попал в него.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Ветер".

Кропивничанин Дмитрий Гребенюк ехал по улице Вокзальная, когда начался ливень. По дороге он неожиданно попал в яму на дороге, которую из-за сильной воды видно не было. В результате у него сработала подушка безопасности. Обломками разбитого стекла водителю выбило глаз и несколько зубов.

Мужчина сразу вызвал скорую и полицию и решил добиться компенсации и уже нанял адвоката.

"Был сильный дождь, дорожное покрытие особенно видно не было. Я ехал очень медленно, километров 20-30 в час, и все же въехал в очень глубокую яму. Сработала подушка безопасности, но почему-то не совсем правильно. Я вызвал полицию. Правоохранители неправильно трактовали. Там нужно было ненадежное состояние дорожного покрытия, а они написали, что я не убедился в безопасности. Будем это обжаловать ", — рассказывает Дмитрий.

Напомним, что жители Запорожья на практике доказывают, что в борьбе с ямами на дорогах все средства хороши. Так, одну из ям ликвидировали, засыпав ее слепками челюстей.

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